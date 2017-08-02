Ayastefanos Kilisesi’nde klasik müzik konseri

Eğirdir Belediyesi tarafından, bölgedeki gençlerin klasik müziği yakından tanıyabilmeleri, müzik öğrencileri için de eğitici olanakları sağlayabilmek amacıyla ilki 2015 yılında yapılan Klasik Müzik Festivalinin 3’üncüsü Akpınar Seyir Tepesi’nde ışın yayı şovu ve Ayastefanos Kilisesi’nde yapılan kapanış konseri ile son buldu.

KAPANIŞ KONSERİNE YOĞUN İLGİ

Konserde bir ay boyunca öğrendiklerini sergileyen öğrencilerin yanı sıra eğitmenler de sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. Kapanış konserinde ayrıca festival boyunca yapılan geri dönüşüm atıkları toplama yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de takdim edildi.

Kapanış konserinde Acapella Grubu büyük beğeni toplarken, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Keman Sanatçısı Nevzat Kalender birbirinden güzel eserleri dinleyiciyle buluşturdu.

Konserde konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "Üç yıldır gönüllü olarak Eğirdir’de olmadık bir şeyi kızım, torunum, hocalarımızın yardımlarıyla sürdürüyoruz. Bu yıl yeni hocalarımız geldi. Hocalarımız gidecekler seneye başka arkadaşlarımızı gönderecekler. Kiliseyi geçen yıllara göre daha hazır hale getirdik. Bugün finali yapıyoruz. Bu festivalin Eğirdir’e ve çocuklarımıza da öğretildikleri takdirde bir şeyler öğrenmelerini ve medeni cesaretlerini sağladığımız kanaatindeyim. Tabi ki hatalarımız vardır. Bunlar da zaman içinde gelişeceklerdir. Müzikten kazanacaklar, müzikten öğretmeni olacakları kanaatindeyim. Bir aydır emeği geçen belediye personellerimiz dahil herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ederim. Hatalarımız oldu ise ben komite ve hocalarımız adına özür diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Keman Sanatçısı Nevzat Kalender ve Piyano eğitmenimiz Sinem Petenkaya’ya bizleri burada yalnız bırakmadıkları için özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Ferhat Kaya