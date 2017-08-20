Aybaba: 'Bu galibiyet bize coşku katacaktır'

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba "Rakibimizi iyi analiz ettik. Uzun topla oynuyorlar. Dia'yı, çabuk oyuncularını kullanmaya çalışıyorlar. Oyuncularımız ilk yarıda orta alan kalabalığında boğuldular, etkili olamadılar. Kenarları kullandığımızda etkili olduk. Bunlardan biri gol oldu.

Tabi ikinci yarı rakip geriye düşünce biraz daha öne oynamaya çalıştı. Bu da bizim çabuk kontra atak isteğimizi ortaya çıkardı. Bizim için iyi bir maç oldu. Bunlar zor maçlar. Yeni oyuncular katıyoruz. Her hafta bir oyuncu geliyor. Yeni lige çıkan takımlar için bu gerçekten zor bir süreç bize bu galibiyet coşku katacaktır. Şimdi oyuncularımızla gideceğiz keyifli bir koşu yapacağız. Bu takıma katacağımız birkaç oyuncu daha var. Herkese daha iyi bir Sivasspor yaşatacağız" dedi.

Uğur Yiğit- Veysel Korkmaz- Aydemir Kadıoğlu