Aybaba: 'Keyifli bir oyun oldu'

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde 5. sıraya yükselen Sivasspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı değerlendirdi. Keyifli bir oyun olduğunu belirten Aybaba, "Çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya geliyoruz. Futbol oynamaya çalışıyoruz. İyi şeyler yapmaya başladık. Bunu taçlandıralım 15 günlük bir ara var. Bu maçta hedef olarak yukarılarda bir yerlerde kalalım. Daha iyi yaptığımızı gösterelim. Kamuoyu oluşturalım. Bu kadar seyirciyi de tribüne çekmeyi başardı takımımız. Bunun sonucunda da sahada coşkulu, istediklerini sahaya yansıtan bir kadro vardı. Hepsini tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün ambiyans çok güzeldi. Oyunun belli bölümlerinde çok iyi oynadık. Pozisyonda verdik futbolun içerisinde bunlar var. Rakibe de saygı duyuyoruz. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı daha keyifli bir skor olabilirdi. Yine de oyuncularımı kutluyorum. Onlar bu işin nasıl yapılabileceğini gösterdiler. Ama futbolda doyum yoktur. Her hafta yeni bir oyun vardır. Biz şimdiden oyuncularımla o oyunları konuşmaya başlayacağız. İnşallah futbol adına geldiğimiz noktada aşağıya gitmeyiz" dedi.

Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu - Onur Erden

