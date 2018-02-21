Aybaba: 'Ligde sıralama olarak yukarılarda kalmak istiyoruz'

Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve top kapma çalışması ile sürdürülen idman, yarı sahada çift kale maçın ardından sona erdi. Antrenmana sakatlığı geçen Arouna Kone'de katıldı. Futbolcuların antrenmanda oldukça neşeli ve hırslı olması dikkat çekti. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ligin 23. haftasında karşı karşıya gelecekleri Göztepe'nin ligin iyi takımlarından olduğunu söyledi.

"Sıralama olarak yukarılarda kalmak istiyoruz"

Coşkulu bir taraftar topluluğuna karşı oynayacaklarını ifade eden Aybaba,"Kendi sahalarında çok iyi hücum yapıyorlar. Çok coşkulu oynuyorlar. Bizde ligin iyi takımlarından birisiyiz. Son maçın bir bölümünde kötü oynadık ama kazanmayı bildik. Bu bizi moral ve motivasyon olarak yukarıya çıkarttı. İyi maç olacak. Orada keyifli maç olacak. Biz hem onları inceleyip çalışıyoruz. Osmanlı maçında niye bir bölümde düşüş yaşadık diye çalışıyoruz. Yukarılarda kalmak istiyoruz. Onun için çok güzel keyifli, herkesin izlemekten mutlu olacağı bir maç olacak" şeklinde konuştu.

Sakatlığı geçen Kone'nin çalışmalara başladığını aktaran Aybaba, doktorun raporu doğrultusunda hareket edeceklerini belirtti.

"Beşiktaş için kötü bir geceydi"

UEFA Şampiyonlar Lig'i son 16 turunda Beşiktaş'ın Bayern Münich'e farklı kaybetmesinin hatırlatılması üzerine Aybaba,"Beşiktaş için kötü bir geceydi ve eksik kaldı. Güçlü takımlara karşı eksik kalmaz zor. Özellikle Bayern Münich makine gibi bir takım. Beşiktaş, oyuna da iyi başlamıştı sanki oyuna ortak olacak gibi gözüküyordu. Ama futbol bu içerisindeki kaderi siz çözemiyorsunuz. Dışındaki şeylere hazırlanabiliyorsunuz. İçindeki kadere mağlup oldu Beşiktaş" diye konuştu.

