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Aybaba: 'Ligi yukarıda bitirme hedefimiz var'

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba, ligi üst sıralarda bitirme hedefleri olduğunu vurguladı.

Aybaba: Ligi yukarıda bitirme hedefimiz var

14 Şubat 2018 15:50

Ligde son olarak deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, hafta sonu evinde oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.

Aybaba: "Geliştirdiğimiz şeyleri daha üst düzeye çıkarmamız lazım"

Teknik Direktör Samet Aybaba oyun anlamında bir şeyleri daha geliştirdiklerini ifade ederek, “Futbol bu ama galip de gelebilirdik öncesinde de dediğiniz gibi deplasman zor deplasman ama oyun içinde bir şeyleri iyi geliştirdiğinizde, bir şeyleri iyi yaptığınızda karşılığı daha farklı olsun diye bekliyorsunuz. Bizim oyuncularımız artık bir şeyleri doğru yapmayı öğrendi. Osmanlı maçı var kadro kalitesi iyi bir takım zaman zaman bazı takımlar bazı zorlukları yaşıyor. Ligde o takımlardan bir tanesi ve bizim için en zor maçlardan bir tanesi. Oyuna iyi konsantre olmamız lazım geliştirdiğimiz şeyleri daha üst düzeye çıkarmamız lazım. Geliştirdiğimiz şeyleri daha üst düzeye çıkarmamız lazım" dedi.

“Zor bir maç olacak”

Teknik Direktör Samet Aybaba önlerindeki maçı kazanıp yukarıdaki yukarlardaki takımların arasında bir yerde bulunmak istediklerini belirterek, ” Ligi yukarıda bitirelim hedefimiz var. Onların da lig le ilgili sıkıntıları var. Zor bir maç olacak. Taraftarımızın desteği gün geçtikçe artıyor. Kayseri de inanılmaz bir destek vardı. Kendilerine Kayseri maçı için teşekkür edip buradaki maçta da bizi aynı şekilde desteklemelerini bekliyoruz" dedi.

Kayserispor maçında sağlık sorunu yaşayan Aroune Kone’nin sağlık durumu sorulduğunda ise Teknik Direktör Samet Aybaba futbolcunun cumaya kadar kontrollü çalışacağını ve ondan sonra durumunun değerlendirileceğini söyledi. Isınma hareketlerinin ardından ardından çift kale maçla hafta sonu oynanacak Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edildi. 

Veysel Korkmaz - Tolga Şardağ

Etiketler: Samet Aybaba, Sivasspor

 

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