Aybaba: 'Maçta bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik'

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba, bu tür maçlarda bulunan pozisyonları değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Aybaba, maç boyunca 5-6 pozisyon bulduklarını, bunları değerlendiremediklerini ve çok basit goller yediklerini ifade etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında takım olarak iyi oynadıklarını kaydeden Aybaba, "Oyunun genelinde de iyi oynadılar. Biz ligin en az bütçeli takımıyız. Süper Lig tecrübesi olan oyuncumuz bile yok doğru düzgün. Her türlü eleştiriyi kabul ediyoruz ama Sivasspor taraftarı kendi oyuncusunu ıslıklamamalı. Bu takımın geldiği yer çok önemli. Nereden geldiklerini biliyorlar. Oraya gidince geri gelmek çok zor. Bu kadar mücadele edip, bir şeyleri iyi yapmış takıma hep birlikte sahip çıkacağız ki önündeki maçlarda buraya yakışır bir şeyler yapsınlar. Böyle yaparsak ilk önce oyuncuyu daha sonra da takımı kaybederiz" dedi.

Bir gazetecinin Robinho ve Sergio Rochet'in yedek kalmasının sosyal medyada çok konuşulduğunu belirtmesi üzerine Aybaba, "Biz bu oyuncular ile yaşıyoruz. Sosyal medyada ki arkadaşlar da sosyal medyada yaşıyor. Uyuşamıyoruz bir türlü onlar odada biz burada anlaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

Uğur Yiğit - Onur Erden

