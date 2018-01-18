Aybaba: 'Robinho ile görüşüyoruz'

Ligin ikinci yarısının ilk haftasına Pazar günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve top çalışmasıyla başladı. Daha sonra koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçın ardından antrenman sona erdi. Hastalığı bulunan kaleci Tolgahan Acar antrenmana katılmayarak salonda çalıştı.

Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek,"Gerçekten oyuncularımız birinci yarıdaki coşkusunu, içine kattıkları sevgisini birlikteliklerini kampa da kattılar. Çok iyi çalıştılar, arkadaşlıklarını pekiştirdiler. İyi antrenmanlar yaptık. İlk yarının bize verdiği coşkuyla da ikinci yarıya hazırlanacağız. Önümüzde Akhisar maçı var ve ilk maçlar hep zor olur. Adaptasyon dönemini iyi geçirip iyi hazırlanmak lazım arkadaşlar o görüntüyü veriyorlar. İnşallah kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İlk yarıyı galibiyetle bitirmiştik. O nedenle bu maç bizim için çok önemli ve başlangıç içinde çok önemli kaldığımız yerden devam etme anlamında da önemli bu maçı iyi oynayarak aynı ilk yarıdaki tempomuzu devam ettirmek istiyoruz"dedi.

"Robinho ve Tunay Torun ile görüşüyoruz"

Transfer çalışmalarına da değinen Aybaba,"Transferler ilgili raporumuzu yönetime verdik. Onlar çalışıyorlar. Devre arasında iyi oyuncu bulmak konusunda sıkıntı var. Oynayan oyuncu bulmak konusunda sıkıntı var. Onlarda değerlendiriyorlar. Ekonomisi nasıl olur diye herhalde birkaç gün içerisinde 1-2 tane oyuncu transferi gerçekleşir. Zorlanıyoruz. Kolay değil. Robinho ile de görüşülüyor. Birkaç tane yerli oyuncu var. Tunay Torun ile ilgili görüşüyoruz" diye konuştu.

Aybaba ligin ikinci yarısında da taraftar desteğinin artarak devam etmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Veysel Korkmaz - Tolga Şardağ