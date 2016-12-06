Fatih’te geçtiğimiz Ocak ayında sokaklarda yaşayan anneannesinin kucağında soğuktan donarak öldüğü iddia edilen ancak Adli Tıp Raporu üzerine darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkan Aybüke bebeğin annesi, babası ve anneannesinin yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 7’inci Ağır Ceza Mahkemes’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Aybüke bebeğin annesi Feride A. (19), babası Alaettin K. (29) ve anneannesi Canan A. (43) hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına bir avukat da duruşmaya katıldı.

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti, Aybüke bebeğin 30 santim yükseklikteki koltuktan düştüğünde beyin travması geçirip geçiremeyeceğinin tespit edilmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu’na yazılan yazıya cevap geldiğini açıkladı. ATK raporunda, bebeğin 30 santim yükseklikten düşmesi sonucu beyin travması geçirebileceğinin belirtildiğini kaydeden heyet, taraflara rapora karşın diyeceklerini sordu. Sanıklar beraatlerini talep ederken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı cezalandırmalarını istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, 3 tutuksuz sanığın delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Olayın geçmişi

5 Ocak 2016 tarihinde saat 07.15 sıralarında Fatih’teki özel bir hastanede 7-8 aylık Aybüke A. isimli kız bebek hayatını kaybetmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için bebeğin cesedini Adli Tıp Kurumu'na (ATK) göndermişti. ATK tarafından hazırlanan raporda, “Bebeğin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi travmatik değişimler ile akciğer enfeksiyonu sonucu meydana gelmiş olduğunun oy birliği ile tespit edildiği” denilmişti. İddianamede, bebeğin ailesinin bebeğin bakım ve büyütülmesi ile ilgilenmedikleri, kabullenmedikleri bebeğe karşı şiddet uyguladıkları ve darp ettikleri ifade edilerek, “Aybüke bebeğin tüm bu yaşadığı olumsuz koşulların ve gördüğü şiddet ile darbın sonucu tedavi için götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak vefat ettiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

Ağırlaştırılmış müebbet istemi

Savcılık, şüpheliler Canan A., Feride A. ve Alaettin K.’nın “çocuğu bedenen veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmek, çocuğu kasten öldürmek, altsoydan akrabayı kasten öldürmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istemişti.

Başak Akbulut

İSTANBUL