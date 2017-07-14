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Ayçiçeği tarlasındaki 140 bin kök Hint keneviri imha edildi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesi kırsalında ayçiçeği tarlasına ekili 140 bin kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Ayçiçeği tarlasındaki 140 bin kök Hint keneviri imha edildi

14 Temmuz 2017 23:43

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahalil beldesi kırsalında iki ayrı tarlada ayçiçeği arasında dişi Hint keneviri bitkisi ekildiği ihbarını aldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden görevli alarak bölgeye giden jandarma ekipleri, ayçiçeği arasına ekilmiş yaklaşık 140 bin kök dişi Hint keneviri bitkisi tespit etti.
Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla numuneler alınan Hint kenevirleri imha edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
 


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