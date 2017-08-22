Ayçiçeğinde fiyat güldürdü, rekolte üzdü

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş , 2017 yılında havaların aşırı sıcak olması sebebiyle ayçiçeğinde rekolte düşüklüğü olduğunu, ancak fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Geçen yıl leke hastalığı yüzünden çiftçinin ayçiçeğinden istediği parayı kazanamadığını dile getiren Sadi Aktaş, "Bilhassa geçen sene ayçiçeğinde baş gösteren leke hastalığı yüzünden çiftçi istediği kadar para kazanamadı. Geçen yıl Yenişehir’de 35 bin dönüm alana çekirdeklik ayçiçeği ekimi yapılmıştı. Bu yıl ise 45 bin dönümlük araziye ekildi. Bu sene leke hastalığı çok az, ancak bu sefer de rekolte kötü’ dedi.

Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Yenişehir çiftçisinin ürün planlamasını iyi yapamadığını belirterek, "Geçen yıl ayçiçeğindeki hastalık sebebiyle fiyat düşüktü. Bu sene müstahsil bu korkuyu yaşamadı. Bu sene ilk belirlemelere göre leke hastalığı yok gibi. Fiyatlar da mahsul yeni çıkmasına rağmen iyi. Geçen yıl 4-5 TL’den satılan ayçiçeği bu sene 5-6 TL’den satılıyor” diye konuştu.

Harun Sak