'Ayda 4 günümüzü mobil uygulamalarda geçiriyoruz'

Türkiye'nin ilk bulut tabanlı personel yönetim yazılımı Kolay İK'nın, App Annie tarafından hazırlanan 'Türkiye Mobil Uygulama Ekonomisinin Durumu' adlı rapordan derlediği verilere göre, Türkiye'de mobil uygulamalarda geçirilen süre, son 3 yılda yüzde 46 artışla günde 186 dakikaya ulaştı. Yıllık 3 milyara yaklaşan indirme sayısıyla Türkiye, Japonya ve Vietnam gibi nüfusu yüksek ülkeleri geride bırakarak, dünyanın en çok mobil uygulama indirilen 8'inci ülkesi oldu. Türkiye'deki kullanıcılar, akıllı telefonlarını kullanırken, vakitlerinin yüzde 88'ini uygulamalarda, yüzde 12'sini ise mobil tarayıcılarda geçiriyor.

"Her ay 4 günümüzü mobil uygulamalarda geçiriyoruz"

Yapılan araştırma sonucunda, 14 binden fazla şirket ile 180 binin üzerinde çalışanın kullandığı Kolay İK, insan kaynakları alanında çalışanların iş yükünü en aza indirerek, katma değerli işlere odaklanmasına olanak tanımak amacıyla mobil uygulamasını tamamen yenilediğini açıkladı.

Yeni mobil uygulaması hakkında bilgi veren Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur, "Ürünümüzü ve özelliklerini geliştirirken temel motivasyonumuz, yöneticilerin ve çalışanların hayatını kolaylaştırmak. Bunu yaparken de onların alışkanlıklarından besleniyoruz. Kolay İK'nın hızlı ve istikrarlı büyümesini buna borçluyuz. Her ay yaklaşık 4 günümüzü mobil uygulamalarda geçiriyoruz. Dolayısıyla mobil cihazlar artık bizim için vazgeçilmez. Bu iç görü sayesinde mobil uygulamamızı yenileyip geliştirdiğimiz yeni özelliklerle daha kolay bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladık. Yeni uygulamamız Google Play ya da App Store'dan kolaylıkla indirilebiliyor" dedi.