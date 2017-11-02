Aydemir: ‘21. Asır büyük milletimizin asrı olacaktır’

YURT DIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ

2018 yılı Merkezi Yönetim Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerde konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar açılımını paylaştı.

‘CUMHURBAŞKANIMIZIN VECİZ İFADESİ’

Milletvekili aydemir, ‘Muhterem Cumhurbaşkanımızın veciz ifadeleriyle "Bizler dünyanın kalbi olan son derece stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz.” Bu coğrafyanın bir yanında da, içlerinden, yurtlarından, bozkırlarından kopup geldiğimiz Türk Dünyası bulunuyor. O kadim medeniyet yurdumuzda, yani, ön Asya, Kafkasya, Orta Asya, Altaylar ve Türk milletlerinin vücuda getirdiği bağımsız devletler; Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan’la soy, inanç ve kültür bağlarımız mevcut. Bu müstakil cumhuriyetlerden başka Rusya Federasyonu içinde yer alan özerk devletler; Tataristan, Başkırtistan, Çuvaş, Tuva, Buryat, Kalmuk, Hakas, Balkar, Karaçay'da da kardeşlerimiz var. ‘dedi.

AYDEMİR GÖNÜL VE İNANÇ COĞRAFYAMIZI TARİF ETTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında, ‘Bu geniş coğrafyada yaşayan soydaşlarımızla ilişkilerimizi geliştirmek için Hükûmetimizin gösterdiği gayreti her türlü takdirin üstünde görüyoruz. ‘ ifadesini kullanan Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘21’inci asrın milletimizin asrı olacağına dair inancımızı hep muhafaza ediyoruz. Gönül ve inanç coğrafyamıza çizilmeye çalışılan sevgi hudutlarına

da itiraz ediyoruz. Kültürel, ekonomik ve ticari iş birliğiyle kardeşliğimizi pekiştirmeyi çok ama çok önemli buluyoruz. ‘ diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR TESPİTİ

Milletvekili Aydemir, ‘Türk ve akraba topluluklarımızla ve tabii ki İslam coğrafyasıyla sıkı ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'nin küresel güç hâline gelme vizyonunda mühim bir unsur olacaktır. Nitekim, bu çerçevede Hükûmetimizin TİKA ve diğer kuruluşlar eliyle yürüttüğü kapsamlı çalışmaların neticesinden memnunuz; artırılmasında, çeşitlendirilmesinde de çok yarar görüyoruz.

Türkiye, bulunduğu her zeminde soydaş ve akraba toplulukların, İslam ülkelerinin ve tüm mazlum halkların savunucusu olmaya devam edecektir. Milletin hissiyatına tercüman olarak Muhterem Cumhurbaşkanımızın her fırsatta mazlumların çığlığı olarak haykırdığı "Dünya beşten büyüktür.”

hakikati bir gün mutlaka ama mutlaka kabul görecektir. Türkiye'nin kökleriyle buluşma azim ve kararlılığı, bizim iktidarlarımızda söylem olarak kalmamış, somut eylemlerle de göz kamaştırıcı neticelere ulaşmıştır.’ dedi.

‘DEMİR İPEKYOLU PROJESİ ERZURUM’DAN DA GEÇECEK’

Sunumunun son bölümünde hafta sonu açılışı yapılan Bakü-Tiflis-Kars Demir İpekyolu projesine atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, ‘İşte daha geçen gün Demir İpek Yolu Projesi hayata geçirildi, Sevgili Bakanım Ahmet Arslan bey vasıtasıyla Kars’ta malumunuz. İlk tren sefere çıktı. Demir İpek Yolu ülkeler gibi, gönüller arasında da kopmaz, sarsılmaz demir bağlar oluşturdu. İnşallah, gecikmeden Erzurum'dan da geçip güzergâhını genişletecek olan bu hat bir sembol olacak ve kardeşliğimizi pekiştiren bir dev ağ hâline gelecektir. Bu kurumumuzun da bütçesi bereketli olur Allah’ın izniyle inşallah. ‘ temennisini paylaştı.

