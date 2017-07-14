Aydemir: ‘Erzurum bir tevazu abidesini kaybetti’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 17. ve 18. Dönem ANAP Erzurum Milletvekili Rıfkı Yaylalı’nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum'u bir dadaş edasıyla 2 dönem TBMM'de temsil etmiş Rıfkı Yaylalı ağabeyimiz Hakk'a yürüdü. Tevazuun zirvesiydi. Mekanı cennet olsun.’ ifadesini kullandı.

Rıfkı Yaylalı’nın vefatı dolayısıyla, Yaylalı ailesine ziyarette bulunan Milletvekili İbrahim Aydemir, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı’ya başsağlığı diledi.