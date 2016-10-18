İl Tarımsal kuruluş yetkilileri ve uzmanlarının katıldığı istişari toplantıda, ilçeler boyutunda tarımsal durum tespiti yapıldı.

TARIMDA YOL HARİTASI

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kaydedilen ilçeler ölçekli tarımsal öncelik ve tercihlerin ele alındığı toplantıda, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yatırım Hamlesi çerçevesinde izlenmesi gereken tarımsal yol haritası belirlendi.

TOPLANTI SONRASI DEĞERLENDİRME

Toplantı sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Sayın Başbakanımızın da vurguladığı üzere tarım, ülke, bölge ve il kalkınmasında lokomotif sektör. Erzurum hemen tüm ilçeleriyle bu alanda bir cazibe oluşturuyor. Hayvancılıktan organik tarıma kadar, bu sektörün katma değer üretecek tüm alanlarında yeni bir dönem başlıyor. Gerek Tarım ve Hayvancılık ve gerekse yeni teşvik paketi kapsamında Kalkınma Bakanlığı özel yatırım destekleri sunuyor. Erzurum’un bu fırsatları sahiplenmesi, özellikle tarım sektöründe yeni konjonktüre uygun yapılanmaya yoğunlaşması şart.’ dedi.

ERZURUM VE TARIM GERÇEĞİ

Erzurum’un gerek tarım ve gerekse bu sektör odaklı sanayiye en uygun şartları barındıran illerin başında geldiği, bölgesel kalkınmada bu sektöre ait il değer ve potansiyelinin en akılcı ve çağdaş şekilde değerlendirilmesinin kaçırılmaz bir gereklilik olduğunu vurgulayan Aydemir, ‘Hükümetimiz tarım sektörünü şahlandıracak, kırsal alanda istihdam sorununu çözecek atılımları sürdürüyor. Meselemiz, bu sektörü sahiplenmek ve hükümetimizin sunduğu destekleri yatırıma dönüştürerek, il tarım sektörünün önünü açmaktır. ‘ diye konuştu.

TARİHİ ADIM

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve yeni Teşvik Paketi kapsamında Kalkınma Bakanlığının, cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş özel bir yaklaşım gösterdiği, sektörde çağdaş bir değişim ve dönüşüme öncü olan bir reform başlattığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘İlçeler ölçeğinde de tarımsal kalkınma platformu istişari toplantılarını sürdüreceğiz.’ dedi.