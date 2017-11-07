Aydemir: ‘Zulmü alkışlamayan bir Türkiye var şükür’

AYDEMİR BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE KONUŞTU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 yılı bütçesi görüşmelerinde söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Ülke 2023’ hedefini paylaştı, Türkiye’nin bilim, sanayi ve teknolojide, 2002’den bugüne geldiği noktayı aktararak, ‘Artık kendi otomobilini yerli ve millî bir yaklaşım ve donanımla üretecek bir Türkiye var. Adını koyduğumuz bir millî muradımız var.’ kaydını düştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN BELİĞ TESPİTİ

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin 2023 ufkunu tarif eden ‘Mesele sadece otomobil üretmek değil, buradan ortaya çıkacak teknolojiyle, birikimle, tecrübeyle dünyaya meydan okuyacak yeni ve çok iddialı bir çıkış ortaya koymaktadır.’ Tespitleriyle başlayan Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın “Ülke 2023” hedefini koyan beliğ bir tarifi bu: “Her alanda dünya vitrininde olmak, her sahada Türkiye'nin farklılığını, potansiyelini ve değerlerini ortaya koymak, her meydanda ülkenin beşeri ve ekonomik kıymetlerini bir marka olarak sunmak.” Niyet mübarek, hedef kutlu, aziz olsun demek de bize düşüyor. ‘ dedi.

“DÜNYA KOŞUYORKEN YOLUN ÜSTÜNDE YATILMAZ”

Milletvekili Aydemir, bütçe savunmasında istiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vurgularını da kaydederek, “Savunma sanayisinden iletişim sektörüne, sağlık teknolojilerinden tarım altyapısına, hatta yapay zekâya kadar her alanda Türkiye'nin yeni yatırımlara, yeni yaklaşımlara, yeni girişimlere ihtiyacı var. Orta gelir tuzağından kurtulup yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkabilmenin yolu, tasarımdan, yüksek teknolojiden, markalaşmadan geçiyor.” vurgusunu yapıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Akifçe bir söylemle: “Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz/ Davranmayacak kimse bu meydana atılmaz/ Müstakbeli bul, sen de koşanlarla bir ol da/ Maziyi fakat yıkmaya kalkışma bu yolda.” Ölçü bu; maziye, karadan gemiler yürüterek asrında küresel akla tutulma yaşatan ecdada layık olarak, geleceğe ilerlemek. ‘ diye konuştu.

‘ADINI KOYDUĞUMUZ MİLLİ BİR MURADIMIZ VAR’

Türkiye’nin 2002’den bu yana yeni bir heyecan ve dirayetle, çağlar üstü hedeflere yöneldiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Dünyaya zulümle yön vermeye kalkışanların yönlendirdiği bir Türkiye değil hedef. Mazlum, mağdur ülkelerin sesi ve hamisi olarak küresel idrake yön verecek bir Türkiye ufku. Kervan mübarek, sefer mübarek; kutlu olsun. Heyecanımı bağışlayın. Biliyorum ki burada bulunan herkes, hangi siyasi görüşten olursa olsun aynı mutluluğu paylaşıyor ve aynı sürur içinde. Artık kendi otomobilini yerli ve millî bir yaklaşım ve donanımla üretecek bir Türkiye var. Adını koyduğumuz bir millî muradımız var. Nereden nereye geldik hatırlatmasını yapacak değilim. Ancak herkesin, her insaf ehlinin bugün varılan noktadaki ak gidişatı takdir edeceğinden, hakkı teslim edeceğinden eminim. ‘ dedi.

‘ZULMÜ ALKIŞLAMAYAN BİR TÜRKİYE VAR ŞÜKÜR’

‘Türkiye büyüyor, Türkiye gelişiyor. Artık dayatmalara, sosyal hayattan sanayiye kadar, dayatmalara boyun eğen bir Türkiye yok.’ Kaydını düşen Milletvekili aydemir, ‘Artık küresel vicdanları kanla boyayan, mazlum milletlere zulmü reva görenlerin teknolojilerine boyun eğmek de yok. Akifçe lisanla “Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem.” diyen, “Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.” kararlılığında bir Türkiye ve küresel meydanda olan bir Türkiye var. Tüm sosyal alanda, bütün ekonomik sahada “Ben de varım.” diyen bir Türkiye. Cenab-ı Hak muini olsun. ‘ ifadelerine yer verdi.

‘BUNA ŞÜKRETMEK LAZIM’

Türkiye’deki tarihi gelişme, büyüme ve değişimin Bakanlık isimlerine de yansıdığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘ “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ismine dikkat çekmek lazım. Özellikle “Bilim ve Teknoloji” kavramlarına dikkat etmek lazım, on altı yıl öncesine kadar yabancısı olduğumuz kavramlara. Yalnız ölçü ve tartı aletlerini kontrol eden bir bakanlık, bir de kooperatifçilik işiyle uğraşan bakanlık, fonksiyonunun hepsi buydu. Geldiğimiz noktada ismiyle müsemma bir biçimde bilim üretiliyor, teknoloji üretiliyor; elhamdülillah, buna şükretmek lazım. Bu bir değişimin ifadesi, bu bir dönüşümün kaydı. Çok değil eskiden yalnız üniversitelere has kılınan bir alanda artık Türkiye topyekûn düşünüyor ve üretiyor. Bir beyin fırtınası esiyor ki başkalarının markaları, patentleri, faydalı modelleri üstüne. Bunların yerine kendi beyin değerlerimizle, kendi bilim adamlarımızla meydana getirdiğimiz eserler geliyor. Bakanlığın rakamsal tarif ve tanıtımı Sayın Bakanımızın berceste ifadeleriyle ortaya koydu. Biz burada ak hareketin “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ismiyle ortaya koyduğu bir değerler bütününü ve manayı vurgulamak istiyoruz. ‘ dedi.