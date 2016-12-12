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AYDER: 'Kutsal emanetler İstanbul'da sergileniyor'

Ahmet Yesevi Derneği, Mevlid Kandili vesilesiyle Türkiye’ye getirilen Kutsal Emanetler'in, derneğin Fatih'te bulunan genel merkezinde ziyarete açıldığını açıkladı.

AYDER: Kutsal emanetler İstanbulda sergileniyor

12 Aralık 2016 17:50

Ahmet Yesevi Derneği (AYDER),Mevlid Kandili vesilesiyle Hindistan'da bulunan Kutsal Emanetler'in İstanbul'a getirildiğini açıkladı. Dernekten yapılan açıklamaya göre Kutsal Emanetler, AYDER'in Fatih’teki genel merkezinde ziyarete açıldı.

AYDER'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mevlid-i Şerîf programı için Hindistan Yeni Delhi’de Cuma Mescidi’nin has dairesinde korunan Kutsal Emanetler Haliç Caddesi, Numara 66, Fatih’teki adreste ziyaret edilebilecek. Cuma Mescidi’nde Seyyid ailenin koruması altında bulunan ve kısa süreliğine Türkiye’ye getirilen Kutsal Emanetler; 13 Aralık Salı akşamına kadar, yalnızca hanımefendilerin ziyaretine açık olacak. Mevlid-i Şerîf programında izdiham olmaması için yalnızca beyefendiler davet edilmişti. Programda konuşan Cübbeli Ahmet Hocaefendi “Hanım kardeşlerimizi salon kifayet etmez diye çağıramadık. Ancak onların da mahrum olmaması için yarın bu kutsal emanetler Ahmet Yesevi Derneği’nde ziyarete açılacak ve iki gün bu ziyaretler devam edecek. Ziyarete gelenlere Peygamber Efendimizin saç telinin değdiği “Şâ’r-ı Şerîf” suyu ve Mevlid lokumları da ikram edilecek”.
 


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