Ayder Yaylası yaz turizmi sezonunu erken açtı

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayder Yaylası, havaların erken ısınmasıyla yaz sezonunu açtı. Karların erimesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan yaylaya kafileler halinde gelen turistler, şifa kaynağı olan kaplıcalara girmenin yanında açık alanda piknik yapma fırsatı buluyor.

Ayder Turizm Derneği Başkanı Ömer Altun, Ayder’in bu sezon turist patlaması beklediğini belirterek, “Bu kış sezonunda binlerce yerli ve yabancı turist Ayder'i ziyaret ederken, 300'e yakın yabancı kayakçı Ayder'de şenliklere katılarak renk kattı. Havaların erken ısınması ve karın erken kalkması ile yaz sezonunda erken başlattık. Binlerce yerli ve yabancı turist Ayder’imize akın etmeye başladı” ifadelerini kullandı.