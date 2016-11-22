Rize Valisi Erdoğan Bektaş, ilçe programlarına Çayeli ile devam etti. Vali Bektaş, programının ilk bölümünde Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Çaydan sonra Rize’nin başlıca ekonomik değerlerinden birinin de turizm olduğunu, Rize’nin turizm konusunda hak ettiği yere gelebilmesi için büyük çaplı projelerin hayata geçirildiğini belirten Vali Bektaş, “Ayder’de Türkiye’nin en büyük kayak merkezini yapmak için gerekli çalışmalara başladık. Yine Ayder’de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde TOKİ aracılığıyla bir kentsel dönüşüm ve değişim projesinin çalışmalarına başlandı. Yeşil Yol’un ve Rize-Artvin Havalimanının tamamlanmasıyla bölge turizmi hızla canlanacak. Turist gittiği yerde rahat etmek ister. Konfor ister. İşte bizlere düşen görev, turistlere kaliteli hizmet sunabilmek adına kalifiye eleman yetiştirmektir. Burada da ticaret odaları gibi sivil toplum kuruluşları devreye girmeli ve bu yönde projeler hazırlamalı” şeklinde konuştu.

Vali Bektaş ve beraberindekiler, geçmişte tarım ve gündelik işlerde kullanılan, günümüzde yok olmaya yüz tutmuş tarihi değerleri olan eşyaların sergilendiği Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesine geçerek burada sergilenen eserleri yerinde inceledi.

Hasan Fehmi Demir