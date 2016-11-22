Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Ayder Yaylası'na dünyanın en büyük kayak merkezi yapılacak

Ayder Yaylası'na dünyanın en büyük kayak merkezi yapılacak

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda dünyanın en büyük kayak merkezi yapılması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Ayder Yaylasına dünyanın en büyük kayak merkezi yapılacak

22 Kasım 2016 16:09

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, ilçe programlarına Çayeli ile devam etti. Vali Bektaş, programının ilk bölümünde Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Çaydan sonra Rize’nin başlıca ekonomik değerlerinden birinin de turizm olduğunu, Rize’nin turizm konusunda hak ettiği yere gelebilmesi için büyük çaplı projelerin hayata geçirildiğini belirten Vali Bektaş, “Ayder’de Türkiye’nin en büyük kayak merkezini yapmak için gerekli çalışmalara başladık. Yine Ayder’de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde TOKİ aracılığıyla bir kentsel dönüşüm ve değişim projesinin çalışmalarına başlandı. Yeşil Yol’un ve Rize-Artvin Havalimanının tamamlanmasıyla bölge turizmi hızla canlanacak. Turist gittiği yerde rahat etmek ister. Konfor ister. İşte bizlere düşen görev, turistlere kaliteli hizmet sunabilmek adına kalifiye eleman yetiştirmektir. Burada da ticaret odaları gibi sivil toplum kuruluşları devreye girmeli ve bu yönde projeler hazırlamalı” şeklinde konuştu.

Vali Bektaş ve beraberindekiler, geçmişte tarım ve gündelik işlerde kullanılan, günümüzde yok olmaya yüz tutmuş tarihi değerleri olan eşyaların sergilendiği Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesine geçerek burada sergilenen eserleri yerinde inceledi. 

Hasan Fehmi Demir

Etiketler: Ayder Yaylası, dünyanın en büyük kayak merkezi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç