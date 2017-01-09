Diğer
Kategoriler

Ayder’de şambrel ile kayak keyfi

Türkiye’nin turizm merkezlerinden Ayder Yaylası’nda ziyaretçiler şambrel ve naylonlar ile kayarak eğleniyor.

Ayderde şambrel ile kayak keyfi

09 Ocak 2017 11:23
Ayder’de şambrel ile kayak keyfi - Tıkla İzle

Türkiye’nin turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, kış aylarında da yoğun ziyaretçi alıyor. Kış aylarında yaylanın tercih edilme nedeni ise yaylada kış aylarında eksik olmayan kar. Yaylada kış turizmine yönelik alt yapı olmasa da ziyaretçiler kendi eğlence imkanlarını oluşturarak karın tadını çıkartıyor. Ziyaretçiler 1 metreyi bulan kar kalınlığı üzerinde oluşturdukları doğal parkurlarda şambrel ve naylonlarla kayarak eğleniyor. Yaşanan kazalar nedeni ile zaman zaman eğlence küçük çapta yaralanmalara da neden oluyor.

Ayder Yaylası’nda karın tadını çıkartan gençler yaptıkları açıklamada, “Tehlikeli olsa da arkadaşlarımız ile beraber kayarak eğleniyoruz. Gerçekten çok eğlenceli ve keyifli” dediler. Yaylada yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da tulum sesi eksik olmuyor. Turistler kayarak eğlenirken birde kar üzerinde horon oynama imkanı da buluyor.
 

Göktürk Fırat
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç