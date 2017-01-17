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AYDER'in 5 yardım TIR'ı Suriye'ye yola çıktı

AYDER, Suriye'ye ulaşacak 5 TIR'dan oluşan yardım konvoyunun yola çıktığını açıkladı.

AYDERin 5 yardım TIRı Suriyeye yola çıktı

17 Ocak 2017 15:21

Ahmet Yesevi Derneği'nden (AYDER)yapılan açıklamaya göre Suriye'ye ulaşacak 5 TIR'dan oluşan yardım konvoyu yola çıktı. AYDER açıklamasında geçtiğimiz yıl bölgeye 8 yardım konvoyu gönderildiği belirtilerek, "2017’nin ilk ayında Türkmen Dağı ve Halep’te dağıtılmak üzere kumanya, battaniye, su, giyim eşyası, un ve temizlik malzemelerinin bulunduğu 5 yardım TIR’ı ile yaraları sarmak üzere yola çıktı" denildi.

"Günlük 40 bin adet ekmek üretimine başlayacak fırın faaliyete geçecek"

AYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Eğer mağdura, mazluma sahip çıkmayacaksak, garibin gözyaşını silmeyeceksek, yetimin başını okşamayacaksak bizim varlığımızın ne anlamı kalır? Suriye- Türkiye sınırına yakın İdlib Hırbet El Coz bölgesinde günlük 40 bin adet ekmek üretimine başlayacak fırın faaliyete geçecek" 


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