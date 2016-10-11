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Aydilge, Kahramanmaraş'ta hayranlarıyla buluştu

Türk pop ve rock müziğinin ünlü ismi Aydilge, Kahramanmaraş'ta sevenleriyle buluştu. Mini konserde yerinde duramayan genç sanatçı, şarkıları kadar göz dolduran dansıyla da izleyenleri büyüledi. Bazı hayranları, sempatik sanatçıyı görünce heyecandan gözyaşlarına hakim olamadı.


11 Ekim 2016 10:22

Besteleri ve farklı sesi ile müzik kariyerinde başarı basamaklarını hızla tırmanan Aydilge, Kahramanmaraş Piazza AVM’nin ev sahipliğinde düzenlenen mini konser ve imza günü etkinliğinde sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Hayranlarının sevgi tezahüratları arasında sahneye çıkan sanatçı, hit şarkıları 'Aşka Gel' ve 'Yangın Var'ı hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Aydilge, son dönemin reyting rekortmeni dizisi 'Kiralık Aşk' için bestelediği, dizi ile aynı ismi taşıyan şarkısıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Yeni single çalışması 'Aşk Olmak'ı da Piazza AVM’de ilk kez canlı olarak okuyan Aydilge, Kahramanmaraş’ın uğur getirmesi dileğinde bulundu. Şarkının 'tak tak' nakaratını izleyenlere solo şeklinde tekrarlatan sanatçı, gördüğü yoğun ilgiye teşekkür etti.

Sahneyi baştan sona turladı

Sahnede yerinde duramayan genç sanatçı, sahneyi bir baştan diğer başa turlayıp hayranlarının elini tuttu. Aydilge, sahnede kaldığı süre içerisinde, bitmek bilmeyen enerjisi ve dansıyla izleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan başarılı sanatçı, mini konser sonrası kendisinden imza almak için sıraya giren hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Aydilge, boynuna sarılıp heyecan ve sevinçten ağlayan hayranlarının gözyaşlarını elleriyle silerek teselli etti. Bir başka hayranı ise, ünlü sanatçıya, kara kalem çizim olan resimlerini armağan etti.

Yaklaşık iki saat boyunca imza dağıtan genç sanatçı, ilk fırsatta Kahramanmaraş'a tekrar geleceği sözünü vererek, sahneden ayrıldı. 

Etiketler: Aydilge, kahramanmaraş, konser


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