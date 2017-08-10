Aydın atletizm final yarışmalarına ev sahipliği yapacak

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan final yarışmalarına erkek ve kadınlar kategorisinde 8’şer takım olmak üzere 16 takım katılacak.

Erkekler kategorisinde Atletizm 1.Lig Final Yarışmalarında; Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, İzmir Atletizm Spor Kulübü, Bolu Belediye Spor Kulübü, Ankara Jandarma Gücü Spor Kulübü, Trabzon Karayolları Spor Kulübü, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü ve Adana Seyhan Belediye Spor Kulübü mücadele edecek.

Kadınlar kategorisinde; İstanbul Üsküdar Belediye Spor Kulübü, Tokat Anadolu Gençlik Spor Kulübü, İstanbul Pendik Belediyesi Spor Kulübü, Boldu Belediye Spor Kulübü, İstanbul Momentum Spor Kulübü, İzmir Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü ve Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü takımları final yarışlarına katılacak.

Olimpiyat Şampiyonu Aydın’da Yarışacak

Dünya Gençler rekorunu 2012 yılında kıran, 2016 yılında Dünya Şampiyonu olan ve en son Samsun’da gerçekleştirilen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında olimpiyat ve Avrupa rekoru kırarak olimpiyat şampiyonu olan İşitme Engelli Milli Atlet Yasin Süzen Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü adına Aydın’da gerçekleştirilecek final yarışlarında mücadele edecek.

Yarışmalar neticesinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından derece elde eden takımlara kupa, sporculara madalya takdim edilecek.