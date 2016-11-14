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Aydın: “Ben de Kürdüm, PKK Kürtlerin temsilcisi değil”

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, tutuklanan HDP’li milletvekillerini eleştirerek, “Ben de Kürdüm, terör örgütü PKK biz Kürtlerin mi temsilcisi, tabii ki hayır. Zaten Kürtlere zarar veren terör örgütü PKK’dır” dedi.

Aydın: “Ben de Kürdüm, PKK Kürtlerin temsilcisi değil”

14 Kasım 2016 12:02

HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, “Aslında hiç kimse milletvekillerinin tutuklanmasını istemez. Biz millete hizmet etmek, bu ülkeye hizmet etmek için buradayız diyoruz. Biz millet için meclise gideceğiz onların istedikleri, onların talepleri neyse onları yapmak için çalışıp milletin vekaletini alıyoruz. Bu millet bizden ne istiyorsa bizler onu yaparız’’ şeklinde konuştu.

"KÜRTLERİN SORUNLARINDAN EN BÜYÜĞÜ PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Aydın konuşmasının devamında ise HDP’li vekillerin tercih yapması gerektiğini vurgulayarak, ’’Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir milletvekili sırtını teröre vermez. Hiçbir milletvekili sırtını silaha dayamaz. Milletvekilleriyse eğer gelsinler meclise bu milletin ne derdi varsa bunları belirtsinler. Hep birlikte kalkalım milletimiz için hizmet edelim. Bizler milletin sorunlarını çözmek istiyoruz ama bunlar sorun üstüne sorun oluyorlar. Kendi kendilerine sorun oluşturuyorlar. Bizler çalışıp hizmet yaparken onlar hendek kazıp, millete hizmet gitmesini istemiyorlar. Ben de Kürdüm, terör örgütü PKK biz Kürtlerin mi temsilcisi tabi ki hayır. Zaten Kürtlere zarar veren terör örgütü PKK’dır. Kürtlerin sorunlarından en büyüğü PKK terör örgütüdür. Kürtlere destek veren Kürtlerin temsilciliğini yapan biziz. Bugüne kadar Kürtlerin sorunlarını sadece biz çözdük. Bizler diyoruz ki bizler kardeşiz. Bizler ayrımların yapılmasını istemiyoruz. Bizler diyoruz ki siyaset yapalım meclis içerisinde bütün sorunlarımızı çözelim. Bizler Kürtlere, Türklere yani herkese hizmet ettiğimiz için onların da zoruna gidiyor ve onlar da gidip PKK’ya destek verip onların propagandasını yapıyor. Hem sırtını terör örgütüne vereceksin hem de siyaset yapacaksın böyle bir şey asla olamaz. Bunlar artık tercihlerini yapmalılar. Sizler siyasetçiyseniz sizler milleti temsil etmek millete hizmet etmek için meclisteyseniz yerleri meclistir. Ama sırtını terör örgütüne vermişse, silah ve şiddetle besleniyorsa da zaten yerleri belli sizlerde şuan onların bulunduğu yeri biliyorsunuz. O yüzden istiyoruz ki bunlar terörle aralarına artık bir mesafe koymalılardır. Gelsinler desinler ki biz pişman olduk, biz artık siyaset yapacağız desinler, bizler terörü lanetliyoruz desinler. Gelip biz sırtımızı artık millete veriyoruz sırtımızı Kandil’e, veriyoruz demesinler. İnşallah akıllarını başlarına alırlar, terörle aralarına mesafe koyarlar ve daha sonra meclise gelip millete hizmet yaparlar diye düşünüyorum” diye konuştu.

Etiketler: Hdp, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın


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