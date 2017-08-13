Aydın Büyükşehir asfalt çalışmalarını Söke’de sürdürüyor

Aydın’ın en önemli ilçelerinden biri olan Söke’de büyükşehir belediyesinin çalışmalarının ardı arkası kesilmiyor. . Büyükşehir ekipleri aynı anda birçok yerde farklı çalışmalar yürütürken, Söke’nin göbeği konumundaki ana arterlerden biri daha asfaltla buluştu. Söke’nin en önemli ana arterlerinden birinde daha tüm altyapı çalışmaları tamamlanarak, sıcak asfalt kaplamasına başlandı. İlçenin hemen hemen her yerinde büyükşehir ekiplerinin çalışmalarını gören vatandaşlar ve esnaflarda oldukça memnun. Özellikle esnaflar yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekiplerine teşekkür etti.

Her fırsatta çalışmaları yerinde takip eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölgesi Koordinatörü Fatih Akkentli, ”Burası Söke’nin en önemli ana arterlerinden birisi. Hem köy yollarını söke şehir içine bağlıyor, hem de şehir içi trafiğini rahatlatan önemli caddelerden bir tanesi. Aynı zamanda sanayiye giden bir cadde çok büyük bir yoğunluğu alıyor. Çok geniş bir cadde. Köy yolu minibüslerinin, sanayi araçlarının yoğun bir şekilde sirkülasyonunun olduğu bir cadde. Buranın bütün çalışmaları bitti. Bütün doğalgaz altyapısı yapıldı. ASKİ’ciler yağmur suyu, içme suyu bunların hepsini değiştirdi, onlarda bitti. Süper online, Türk Telekom’da çalışmalarını yaptı. Aynı zamanda Söke Şehir Stadyumu’na giden bir yolumuz. Hepsinin alt yapı çalışması bitti. Asfaltını bugün atıyoruz. Bizim için, ilçemiz için önemli. Vatandaşımız, esnafımız da çok memnun” dedi.

Mehmet Barlas