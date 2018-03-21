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'Aydın Doğan birilerinin canını çok yakacak'

Doğan Medya Grubu'nu satan Aydın Doğan hakkında, İzzet Çapa sert bir yazı ele aldı.

Aydın Doğan birilerinin canını çok yakacak

21 Mart 2018 20:14

İşte İzzet Çapa'nın o yazısı,

Çapa, dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinin reytinglerde beklenen patlamayı yapamaması üzerine sert sözler söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından uzunca bir metin kaleme alan gazeteci İzzet Çapa, büyük umutlarla başlayan dizinin reytinglerde üçüncü olmasının ardından Aydın Doğan'ın harekete geçtiğini belirtti.

Dizideki mantık hatalarına dikkat çeken Çapa, "Koskoca Doğan Grubu, o diziyi reytinglerde birinci çıkartabilmek için bütün imkanlarını seferber etti.

Grubun gazeteleri çarşaf çarşaf haber yaptı, ekranlarda günlerdir tanıtımları yayınlandı. Korkarım bugün Kanal D cephesinde sorunlar yaşanacak.

Ve eğer dedikodular doğruysa, Aydın Doğan bu beklenmedik üçüncülük için birilerinin canını fena yakacak. Keşke derslerine biraz daha çalışsaydılar" ifadelerini kullandı.

 

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