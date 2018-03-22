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Aydın Doğan flaş açıklama! Sessizliğini bozdu

Ve Aydın Doğan'dan ilk açıklama geldi. Aydın Doğan, Doğan Grubu'nun yayın organlarının Demirören Holding'e satışıyla ilgili açıklama yaptı.

Aydın Doğan flaş açıklama! Sessizliğini bozdu

22 Mart 2018 18:50

Doğan Grubu'nun Onursal Başkanı Aydın Doğan, grubun yayın organlarının Demirören Holding'e satılmasına dair sessizliğini bozdu.

Aydın Doğan'ın yaptığı açıklama;

"Bundan 59 yıl önce, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinden yükseköğrenim için İstanbul’a geldim.

23 yaşındayken tek başına iş hayatına atıldım ve Şişli Vergi Dairesi’ne kaydımı yaptırdım.

Doğan Grubu’nun temelleri bu şekilde atılmış oldu. Doğan Grubu bugün, çeşitli sektörlerde başarıyla faaliyet gösteren önemli bir ekonomik değer haline geldi.

1979 yılında medya sektörüne yazılı basın ile girdim. Seneler içerisinde medya sektörünün her alanında önemli atılımlar yaptık. Dijital yayıncılıkta da öncü olmayı başardık. Türk medya tarihinde ilk defa yabancı medya kuruluşlarıyla ortaklıklar kurarak ülkemize yabancı sermaye getirdik ve teknoloji transferi sağladık. Ülkemiz pek çok yenilikle tanıştı. 40 yılı bulan yayıncılığım sürecinde Türkiye sınırları içinde büyümekle kalmayıp, Avrupa’nın en saygın ve önemli medya kuruluşlarından biri olmayı başardık. 

 

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