Aydın Gavak: 'Ünsal Arık sahtekarın tekidir'

Almanya’da boks menajerliği Aydın Gavak, Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan boksör Ünsal Arık’ın yaptığı açıklamaların yanlış olduğunu söyledi. Gavak, özellikle Türkiye’yi kötüleyen açıklamalarda bulunduğunu söylediği Arık için, “Ünsal Arık son zamanda Almanya medyasında ülkemize karşı bardağı taşırıcı hareketler yaptı. Ülkesine zarar verdiğini dile getirmek istiyorum çünkü bana karşı büyük bir sahtekarlık yaparak yanlış davrandı. Elinden tuttuğumuz bir genç kalkıp da menajeri varken beni menajeri ilan etti. Bunu Avrupa şampiyonu yaptıktan sonra kendini Alman medyasına sattı. Alman medyası da bunu milletimize devletimize karşı kötü kullandı. Ortadaki yalanların bulunmasını istiyorum. Türklerin yüzde 99’unun aptal olduğunu iddia eden bir boksör olur mu! Türkler aptalsa sen kimin için milli boksör oldun. Kendini şu an milli boksör olarak ilan ediyor. Kendinden hiçbir şey kalmadı. Aldığı şampiyonlukların hepsi gitti elinden. Gelsin karşıma çıkıp birisini ispatlasın. Bunları açıklasın madem o kadar haklı görüyor kendini neden Almanya’da savunuyor. Bütün gerçekleri karşımda açıklasın. Son derece büyük suçlar işlemekte milletimize devletimize karşı büyük suçlar işlemekte bizler şehit verirken aydınlar orda şehit olurken böyle bir boksör görmedim. Arkamızdan konuşmasın gelsin yüzüme de konuşsun” ifadelerini kullandı.