Diğer
Kategoriler

Aydın Gavak: 'Ünsal Arık sahtekarın tekidir'

Boks menajerliği yapan Aydın Gavak, Alman boksör Ünsal Arık’ın sahtekarlık yaptığını belirterek, “Yaptığı açıklamalarla ülkemize zarar veriyor. Kendisi sahtekarlık yapıyor” ifadelerini kullandı.

Aydın Gavak: Ünsal Arık sahtekarın tekidir

17 Şubat 2018 15:30
Aydın Gavak: 'Ünsal Arık sahtekarın tekidir' - Tıkla İzle

Almanya’da boks menajerliği Aydın Gavak, Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan boksör Ünsal Arık’ın yaptığı açıklamaların yanlış olduğunu söyledi. Gavak, özellikle Türkiye’yi kötüleyen açıklamalarda bulunduğunu söylediği Arık için, “Ünsal Arık son zamanda Almanya medyasında ülkemize karşı bardağı taşırıcı hareketler yaptı. Ülkesine zarar verdiğini dile getirmek istiyorum çünkü bana karşı büyük bir sahtekarlık yaparak yanlış davrandı. Elinden tuttuğumuz bir genç kalkıp da menajeri varken beni menajeri ilan etti. Bunu Avrupa şampiyonu yaptıktan sonra kendini Alman medyasına sattı. Alman medyası da bunu milletimize devletimize karşı kötü kullandı. Ortadaki yalanların bulunmasını istiyorum. Türklerin yüzde 99’unun aptal olduğunu iddia eden bir boksör olur mu! Türkler aptalsa sen kimin için milli boksör oldun. Kendini şu an milli boksör olarak ilan ediyor. Kendinden hiçbir şey kalmadı. Aldığı şampiyonlukların hepsi gitti elinden. Gelsin karşıma çıkıp birisini ispatlasın. Bunları açıklasın madem o kadar haklı görüyor kendini neden Almanya’da savunuyor. Bütün gerçekleri karşımda açıklasın. Son derece büyük suçlar işlemekte milletimize devletimize karşı büyük suçlar işlemekte bizler şehit verirken aydınlar orda şehit olurken böyle bir boksör görmedim. Arkamızdan konuşmasın gelsin yüzüme de konuşsun” ifadelerini kullandı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç