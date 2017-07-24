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Aydın inciri tezgahlarda yerini aldı

Aydın'ın dünyaca ünlü ve anne sütünden sonra en faydalı besinler arasında yerini alan sarılop incirleri hasat edilmeye başlandı. Tezgahlardaki yerini alan taze incirin kilosu 15 TL’den satılıyor

Aydın inciri tezgahlarda yerini aldı

24 Temmuz 2017 09:16

Aydın'ın dünyaca ünlü sarı lop inciri tezgahlarda yerini almaya başladı. Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi’nde ilk inciri hasat eden çiftçilerden Şeref Kıyak, bu yıl gerek rekolte gerekse kalite bakımından oldukça güzel bir sezona başladıklarını belirterek bir çok kişinin şifa niyetine incir tükettiğini söyledi.
Son günlerde yaşanan aşırı sıcaklarla birlikte incirlerin birkaç gün önce olgunlaştığını belirten Şeref Kıyak, topladığı incirleri Aydın-İzmir yolunda kurduğu tezgahta satmaya başladı. Taban ve güneye bakan arazilerde incirlerin daha erken olgunlaştığını belirten Şeref Kıyak, ilk mahsuller olduğu için şu anda incirin kilosunu 15 TL’den satışa çıkardıklarını ve taze incirin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Aynı zamanda kutsal bir meyve olan incirin müthiş tadının yanında sindirim sistemine, strese ve birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirten Şeref Kıyak, “Genellikle Temmuz ayının son günlerinde olgunlaşan incir bu yıl birkaç gün erken olgunlaştı. Sezon boyunca tarladan topladığımız taze incirleri yol kenarındaki tezgahımızda satıyoruz. İncir yerli vatandaşların yanı sıra daha önce inciri tatmış yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi görüyor” dedi. 

İbrahim Kılınç


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