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Aydın-İzmir otoyolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir-Aydın otoyolunda otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada jandarma komutanı ölen gençlerin ailelerine çocuklarının kaza yaptığını söyleyebildi.

Aydın-İzmir otoyolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

22 Aralık 2017 21:10
Aydın-İzmir otoyolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde son sınıf öğrencisi olan 4 arkadaş, kiraladıkları 35 JJ 651 plakalı araç ile arkadaşlarını ziyaret etmek için Aydın’a doğru yola çıktı. Sefa Ş. (23) idaresindeki otomobil, Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarına geldiğinde yağışlı havayla birlikte oluşan yoğun siste önünde seyreden Hüseyin A’nın kullandığı 10 P 3939 plakalı yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, orta bariyerlere çarparak durabildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan üniversiteli gençlere müdahale eden sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Yasin Malgaç (23), Enes Yayla (23) ve İbrahim Kal'ın (23) öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan sürücü Sefa Ş. ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kötü haberi komutan verdi

Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencilerinin hurdaya dönen otomobilde sıkışan cansız bedenleri, kaza kırım ekibinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından çıkarılarak otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ölen gençlerin ailelerine ulaşan jandarma komutanı, ailelere sadece çocuklarının kaza yaptığını ve yoğun bakımda olduklarını söyleyebildi.
Kazayı haber alarak olay yerine gelen arkadaşları, gençlerin arkasından gözyaşı döktü. Kamyon sürücüsü Hüseyin A. gözaltına alınırken, ağır yaralanan sürücü Sefa Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Mehmet Barlas - Onur Durmuş

Etiketler: Aydın-İzmir Otoyolu, trafik kazası

 

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