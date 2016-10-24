Jeotermal enerji Türkiye’de tarım ve endüstride ucuz enerji kaynağı olarak kullanılırken, Aydın jeotermal kaynaklar bakımından yüzde 80 oranla ülkenin en zengin bölgesine sahiptir. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fikret Fuat Aktaş, ”Jeotermal enerjinin ilimizin tarımsal potansiyeline olumlu olumsuz etkileri en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır. Bu konuyla ilgili çalışmaları yakın takip ediyoruz. Jeotermal Enerji üretimi ile ilgili üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getireceğiz” dedi.

Aydın'ın jeotermal enerji bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Fikret Fuat Aktaş, ”Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz, Jeotermal Kaynaklı Enerji Yatırımı söz konusu olduğunda, jeotermal faaliyetin tesis edilmesi sürecinde, alanın tarım dışı amaçlı kullanıma tahsis edilmesi hususunda görev almaktadır. Bu tür talepler, İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan arazi incelemesinin ardından, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında titiz bir şekilde değerlendirilmekte, tüm mevzuat hükümleri eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Jeotermal enerji kaynakları hem tarımda hem de endüstride yüksek verimlilikle kullanılabilen ucuz enerji kaynaklarıdır. Ülkemiz jeotermal enerji kaynakları açısından oldukça şanslıdır. Bu jeotermal kaynakların yüzde 80'i ise Aydın'da bulunmaktadır.Yenilenebilir, ucuz ve çevre dostu olarak kabul edilen jeotermal enerjinin ilimizin tarımsal potansiyeline olumlu olumsuz etkileri en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır. İl Müdürlüğümüz son yıllarda kamuoyunda oluşan jeotermal kaynakların etkileriyle ilgili gündemi hassasiyet göstererek yakından takip etmekte, konuyla ilgili toplantılar düzenlemekte ve bu kaygının giderilmesi amacı ile ilgili çalışmalar için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla istişarelerde bulunmaktadır” diye konuştu.

Beşer Çeken