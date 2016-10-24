Diğer
Kategoriler

Aydın jeotermal zengini

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fikret Fuat Aktaş, son yıllarda kamuoyunda oluşan jeotermal kaynakların etkileriyle ilgili gündemi hassasiyet göstererek yakından takip ettiklerini ve konuyla ilgili çalışmalar için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Aydın jeotermal zengini

24 Ekim 2016 09:59

 

Jeotermal enerji Türkiye’de tarım ve endüstride ucuz enerji kaynağı olarak kullanılırken, Aydın jeotermal kaynaklar bakımından yüzde 80 oranla ülkenin en zengin bölgesine sahiptir. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fikret Fuat Aktaş, ”Jeotermal enerjinin ilimizin tarımsal potansiyeline olumlu olumsuz etkileri en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır. Bu konuyla ilgili çalışmaları yakın takip ediyoruz. Jeotermal Enerji üretimi ile ilgili üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getireceğiz” dedi.

Aydın'ın jeotermal enerji bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Fikret Fuat Aktaş, ”Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz, Jeotermal Kaynaklı Enerji Yatırımı söz konusu olduğunda, jeotermal faaliyetin tesis edilmesi sürecinde, alanın tarım dışı amaçlı kullanıma tahsis edilmesi hususunda görev almaktadır. Bu tür talepler, İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan arazi incelemesinin ardından, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında titiz bir şekilde değerlendirilmekte, tüm mevzuat hükümleri eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Jeotermal enerji kaynakları hem tarımda hem de endüstride yüksek verimlilikle kullanılabilen ucuz enerji kaynaklarıdır. Ülkemiz jeotermal enerji kaynakları açısından oldukça şanslıdır. Bu jeotermal kaynakların yüzde 80'i ise Aydın'da bulunmaktadır.Yenilenebilir, ucuz ve çevre dostu olarak kabul edilen jeotermal enerjinin ilimizin tarımsal potansiyeline olumlu olumsuz etkileri en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır. İl Müdürlüğümüz son yıllarda kamuoyunda oluşan jeotermal kaynakların etkileriyle ilgili gündemi hassasiyet göstererek yakından takip etmekte, konuyla ilgili toplantılar düzenlemekte ve bu kaygının giderilmesi amacı ile ilgili çalışmalar için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla istişarelerde bulunmaktadır” diye konuştu.

Beşer Çeken

Etiketler: aydın, jeotermal zengini


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!