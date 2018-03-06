Aydın kışı yaşamadan baharı gördü

Türkiye’nin en ılıman illeri arasında yer alan Aydın’da bu yıl neredeyse hiç kış yaşanmadığını bunun tarım için üzücü bir durum olduğunu belirten Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, havaların mevsime göre sıcak ve kurak gittiğini belirtti.

Soğuk yaşanmaması nedeniyle bitkilerin erken uyandığını ve toprağın şimdiden otlandığını belirten Aydınlı çiftçilerden Mehmet Sert, “Eskiden şubat-mart ayında aşırı soğuk nedeniyle hayvanları ağırdan dışarı çıkaramazdık. Sürekli kuru beslerdik. Bu yıl kışı görmeden baharı gördük. Ocak ayından bu yana hayvanlar dışarıda otluyor. Ot yolmaya bile başladık. Bu yıl neredeyse hiç kış yaşanmadı. Yaz döneminin çok kurak gitmesinden endişeliyiz. Kış kuvvetli olursa tabiattaki mikroplar kırılır ve daha bereketli bir bahar yaşanır. Bu yıl hiç kış yaşamadık. Kış ayında baharı gördük. Mevsim bu şekilde devam ederse zorlu ve kurk bir yaz mevsimi yaşarız” diye konuştu.