Aydın Kung Fu Spor kulübü ve Karacasuspor kulübü tarafından organize edilen Aydın’da ilki düzenlenecek Wushu-Kung Fu Festivali 4 Aralık Pazar günü Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Saat 10’da başlayacak organizasyonda davetli illerin sporcuları altın madalya için dövüşürken Taolu dalında da sporcular shaolin kung, fusu, kılıç, mızrak, sopa, kungfu kareografileri ile yeteneklerini sergileyecekler. Girişlerin ücretsiz olduğu etkinliği izlemek üzere isteyen herkes katılabilecek. Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler kategorilerinde yarışacak sporcular en iyi performanlarını sergilemeye çalışacaklar. Aydın’daki bu festivale İzmir, Muğla, Denizli, Manisa,Uşak, Antalya, Diyarbakır, Yalova’dan gelen sporcular katılacak.

(MB-S)