Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Aydın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Aydın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Aydın merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Siirt illerinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda yakalama kararı çıkartılan 33 şüpheliden 25’i gözaltına alındı.

Aydın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

21 Aralık 2016 12:13

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın’ın Efeler, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerine zehir tacirlerine operasyonlar düzenlendi. Nazilli’de yapılan operasyonlarda terör örgütüne üye olmaktan kaydı bulunan B.Ö. yakalanırken evinde yapılan aramada 4.18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli Cezaevi'ne gönderildi. Operasyonlarda N.S., Ö.Ç., U.C., R.D., M.Ö., Ç.K., S.Ç., N.K., M.S., A.D., F.B. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 44.8 gram metamfetamin, 612 gram kubar esrar, 1 adet extacy ve 3 adet LSD uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Şafak’ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
Soruşturmayı genişleten ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 23 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. Aydın, İstanbul, İzmir ve Siirt’te tespit edilen 23 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen “Şafak” kod adlı operasyonda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik dedektör köpeği ‘Aşil’in de destek verdiği operasyonlarda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 23 av tüfeği fişeği, 10 adet 9 mm fişek, 200 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu içmekte kullanılan bonk tabir edilen düzenek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında Efeler’de B.B., İ.İ., F.B., Y.T., A.İ., M.T., Nazilli’de E.C., M.S., İ.A., S.Ç., N.K., Bozdoğan’da R.D., İzmir’in Konak ilçesinde A.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Mehmet Barlas

Etiketler: aydın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç