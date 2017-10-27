Diğer
Kategoriler

Aydın SGK’dan prim ödemelerinde son gün uyarısı

Aydın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Zeynep Yılmaz, 2016 yılı Aralık ayında ertelenen sigorta prim ödeme gününün geldiğini söyledi.

Aydın SGKdan prim ödemelerinde son gün uyarısı

27 Ekim 2017 11:22

Ertelenen sigorta prim ödeme gününün geldiğini belirten Yılmaz, "2016 yılı içerisinde asgari ücret tutarında bir artış oldu. Asgari ücretin1273,50 TL'den 1647 TL’ye artması nedeniyle Devletimizce işverenlerimiz üzerindeki işçilik maliyetini azaltmak amacıyla 2016 yılında her bir sigortalı adına 100'er TL asgari ücret desteği getirildi ve 2017 yılında da devam ettirildi. Buna ilave olarak asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerin 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim ödemesi ise kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendi" dedi.

Yılmaz, süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerin hâlihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları için ertelenen sigorta primlerinin ve 2017 Eylül priminin son ödeme günü olan 31 Ekim’ e kadar ödenmesi gerektiğini açıkladı. 

Onur Durmuş
 

Etiketler: ödeme, SGK

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç