Aydın SGK’dan prim ödemelerinde son gün uyarısı

Ertelenen sigorta prim ödeme gününün geldiğini belirten Yılmaz, "2016 yılı içerisinde asgari ücret tutarında bir artış oldu. Asgari ücretin1273,50 TL'den 1647 TL’ye artması nedeniyle Devletimizce işverenlerimiz üzerindeki işçilik maliyetini azaltmak amacıyla 2016 yılında her bir sigortalı adına 100'er TL asgari ücret desteği getirildi ve 2017 yılında da devam ettirildi. Buna ilave olarak asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerin 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim ödemesi ise kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendi" dedi.

Yılmaz, süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerin hâlihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları için ertelenen sigorta primlerinin ve 2017 Eylül priminin son ödeme günü olan 31 Ekim’ e kadar ödenmesi gerektiğini açıkladı.

Onur Durmuş

