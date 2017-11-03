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Aydın TÜMSİAD terör saldırılarını kınadı

TÜMSİAD Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, Hakkari’de güvenlik güçlerine yönelik yapılan hain saldırıyı kınadı.

Aydın TÜMSİAD terör saldırılarını kınadı

03 Kasım 2017 09:35

Başkan Nusret Ünal, yaptığı açıklamada; "Hakkâri'de vatan ve mukaddesat müdafaası yaparken kahpece bir saldırıyla toprağa düşmüş yiğit kardeşlerimize cenab-ı mevlâ 'dan rahmet, aziz milletimize sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Havanın sisli oluşunu fırsat bilen teröristler yiğit kardeşlerimizi şehit etmişler, hepimizin evlerine acı ve ateş düşürmüşlerdir.

Aziz milletimiz yüzyıllardan beri bedel ödemekte, şehitler vermektedir. Bize düşen gözlerimizden akan kanlı yaşı yüreğimize akıtmak ve milletçe hiçbir hedefimizden taviz vermemektir. Bir ve beraber olarak acılarımızı milletçe göğüslemektir. Tüm vatan sathına kardeşliğimizi yaymak ve pekiştirmektir. Bu tür acılar tesellisi çok güç acılardır. Ancak; aziz milletimiz kendisinden imdat bekleyen mazlum milletlerin beklentilerini boşa çıkarmamalı, gönül coğrafyamızın atan kalbi olmaya devam etmelidir. Yaralarımızı hep beraber saracak, hiç bir saldırıyla boyun eğmeyecek, hiç bir hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırası her an kalbimizde olacaktır. Vatan ve millet onlara minnettardır. Milyonların duası onlarladır" dedi. 

 

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