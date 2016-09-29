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Aydın ve Muğla'da 300 orman yangını çıktı

Yüzde 68’i ormanla kaplı Muğla’da Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı Muğla ve Aydın illerinde 2016 yılının 9 aylık dönemdeki 300 orman yangınında 433 hektar alan yandı.

Aydın ve Muğlada 300 orman yangını çıktı

29 Eylül 2016 16:29

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında Fethiye, Marmaris, Milas, Nazilli, Bodrum ve merkezde konuşlanan hava araçları görev bölgelerinden ayrılmaya başladı. Yangın sezonu boyunca dört adet yangın söndürme helikopteri, yönetim helikopteri, iki amfibik uçak görev yaptı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı olan Muğla ve aydın illerinde 27 Eylül 2016 tarihi itibari ile 300 orman yangını çıkarken, 433,51 hektar alan yangınlarda zarar gördü. Orman Bölge Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü’nün dışında çıkan orman yangınlarına hava araçları müdahale etti. Bu müdahaleler sırasında 4 helikopter toplam, 501 saat 18 dakika yangınlarda söndürme çalışmasına katıldı. 2 uçak ise 270 saat 25 dakika çalıştı. Çıkan orman yangınlarında özellikle ulaşımı zor ve sarp bölgelerde etkili olan hava araçları yapılan söndürme çalışmalarında etkin rol aldılar. Orman Bölge Müdürlüğünde çıkan 300 yangın ortalama 13 dakika sürede kontrol altına alınarak, yangınların büyümesi önlendiği açıklandı. Orman yangınlarının kısa sürede kontrol altına alınmasında hava araçlarının katkısı fazla.

Hava araçları önemli rol oynadı

Orman yangınlarının doğal afet olduğunu belirten Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yüzde 56’sı orman olan yangına hassas Akdeniz iklim kuşağında orman yangınlarının meydana gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Çelik, “Yaptığımız mücadelede hava araçları önemli rol oynuyor. İhbar alındıktan sonra yangına en yakın hava aracı ortalama 12 dakikada yangına müdahale etti. Arazinin durumuna göre helikopter ve uçaklarımız kısa sürede yangına yönlendirip ilk müdahale yapıyoruz bu da bize yangının büyümesini yavaşlatıyor, yer ekiplerimizle birlikte yapılan mücadelede fazla alan tahrip olmadan yangını kontrol altına alıyoruz. Hava araçları orman yangınlarıyla mücadelede önemli görev yapıyor. Orman Genel Müdürlüğümüz önümüzdeki dönemlerde kendi filolarını oluşturmak için çalışıyor” dedi.

Nazilli Helikopteri 30 Eylül, Milas, Marmaris ve Fethiye Helikopteri 28 Ekim, 2 adet uçak ise 14 Ekim ve 30 Ekim tarihlerinde görev süreleri tamamlanarak Muğla’dan ayrılacak. 

Etiketler: 300 orman yangını, aydın, muğla


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