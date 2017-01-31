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Aydın’da 1.488 şişe kaçak içki ele geçirildi

Aydın’da polisin gerçekleştirdiği yol denetiminde piyasa değeri 120 bin TL olan bin 488 şişe kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli iki kişiye 50 bin TL ceza kesildi.

Aydında 1.488 şişe kaçak içki ele geçirildi

31 Ocak 2017 11:23

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen yol uygulaması esnasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada piyasa değeri 120 bin TL civarında olan bin 488 şişe gümrük kaçağı votka ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü olan B.G. ve yanında bulunan E.A., KOM Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Ele geçirilen alkollü içkilerle ilgili olarak Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerince 50 bin TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan B.G. ve E.A. isimli şüpheler hakkında soruşturma başlatıldı.

Etiketler: kaçak içki


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