Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen yol uygulaması esnasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada piyasa değeri 120 bin TL civarında olan bin 488 şişe gümrük kaçağı votka ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü olan B.G. ve yanında bulunan E.A., KOM Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Ele geçirilen alkollü içkilerle ilgili olarak Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerince 50 bin TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan B.G. ve E.A. isimli şüpheler hakkında soruşturma başlatıldı.