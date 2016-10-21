Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY mensuplarının kriptolu yazışma programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 1 öğretmen ve 1 mühendis gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aydın Adliyesi’ne sevk edilen 2 şüpheli ‘terör örgütüne üye olmak ve finansal destek sağlamak’ suçuna karıştıkları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 21 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Mehmet Barlas

