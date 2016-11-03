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Aydın'da 2 kişi daha FETÖ'den gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sabah saatlerinde 2 şüpheli daha gözaltına alındı. İlçede cemaatin ileri gelenlerinden olan firari şüpheliler, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Aydında 2 kişi daha FETÖden gözaltına alındı

03 Kasım 2016 22:20

Nazilli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen iki şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Bylock kullandıkları tespit edilen ve aynı zamanda ilçede örgüt içerisinde önemli görevlerde bulundukları tespit edilen iş adamı E.A. ve M.T. isimli bayan, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 

Öte yandan, M.T'nin eşi olan Nazilli Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği (NASİAD) Başkan Yardımcısı S.T. içinde yakalama kararı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından akşam saatlerinde Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. 

Veysel Karahan
 

Etiketler: aydın, fetö


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