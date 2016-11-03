Nazilli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen iki şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Bylock kullandıkları tespit edilen ve aynı zamanda ilçede örgüt içerisinde önemli görevlerde bulundukları tespit edilen iş adamı E.A. ve M.T. isimli bayan, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, M.T'nin eşi olan Nazilli Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği (NASİAD) Başkan Yardımcısı S.T. içinde yakalama kararı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından akşam saatlerinde Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Veysel Karahan

