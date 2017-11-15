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Aydın’da 303 FETÖ şüphelisi aranıyor

Aydın’da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele çalışmaları kapsamında 303 şüphelinin aranmasına deva edildiği bildirildi.

Aydında 303 FETÖ şüphelisi aranıyor

15 Kasım 2017 17:06

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin ve milletimizin varlığını birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak İlimizde yapılan mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 15 Kasım 2017 itibariyle 2 bin 979 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. Bunlardan bin 114’ü tutuklanmış, bin 249’u adli kontrol ve 537’si serbest, 76’sı başka illere sevk ve 3’ü ise halen gözaltındadır. Bunların dışında 303 şahıs halen aranmaktadır. FETÖ/PDY, PKK/KCK ve Diğer Terör Örgütleri ile iltisaklı olduğundan hareketle Kanun Hükmünde Kararname ile bugüne kadar görevden ihraç edilen ve uzaklaştırılan kamu personelinden bin 87 personel ihraç edilmiş, 305 personel görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

Mehmet Barlas
 

Etiketler: aydın

 

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