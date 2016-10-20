Aydın Valiliği’nden yapılan günlük bilgilendirmede; “Demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak ülkemizde yapılan mücadele kapsamında ilimizde 20 Ekim 2016 saat 16.00 itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 hâkim ve 13 cumhuriyet savcısı olmak üzere 43 yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıkartılmış, bunlardan 28 hâkim ve 12 savcı olmak üzere 40 kişi yakalanarak adli işlemleri yapılmak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmiş, 2 Hâkim ve 1 Cumhuriyet Savcısı olmak üzere 3 kişinin aranmasına devam edilmektedir. Adliye ye sevk edilen 28 hakim ve 12 cumhuriyet savcısından, 22 hakim ve 10 cumhuriyet savcısı tutuklanmış, 1 hakim başka ile sevk edilmiş olup, 5 hakim 2 cumhuriyet savcısı adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

Adliyeye sevk edilen toplam 23 askeri personelden 10’u tutuklanmış, 8’i adli kontrol şartı olmak üzere toplam 16 kişi serbest bırakılmıştır.3 kişi başka ile sevk edilmiştir. Emniyet Müdürlüğü personelinden 169 kişiden, 99’u ihraç, 107’i görevlerinden uzaklaştırılmış, 91’i tutuklanarak cezaevine sevk edilmiş, 59’u adli kontrol şartıyla toplam 67 kişi serbest bırakılmıştır. Ayrıca 7 kişi de ilimizde işlem görmüş olup başka illere sevkleri gerçekleştirilmiştir, 6 kişi ise halen aranmaktadır.

İlimiz genelinde; 22 Mahalli idare hizmetleri olmak üzere (Adliye, Emniyet, Askeri) çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 556 personel görevden uzaklaştırılmış olup, 1 Eylül 2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KHK/672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ilimiz genelinde 667 personel kamu görevinden çıkarılmıştır.

İlimiz genelinde; 2 Mülki idare amiri olmak üzere (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 357 kişi adli kontrol şartı olmak üzere toplam 440 kişi serbest bırakılmıştır. Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından (Adliye, Emniyet, Askeri) toplam 26 kişinin aranmasına halen devam edilmektedir. İlimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 4 Kamu görevlisi gözaltındadır. İlimiz genelinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 18 Kamu görevlisi ilimizde işlem görüp başka ile sevk edilmişlerdir. İlimiz genelinde; Mülki idare amirlerinden 4 kişi olmak üzere (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 306 Kamu görevlisi tutuklanmıştır” denildi.

Örgütün finans kaynaklarına yönelik sürdürülen çalışmalara da yer verilen açıklamada, “Bunların dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam 1037 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup, bunlardan 255 şahıs adli makamlarca tutuklanmış olup, 420’si adli kontrol şartı ile olmak üzere toplam 603 şahıs serbest bırakılmış, 29kişi gözaltında olup,140 şahıs ise halen aranmaktadır 13 kişi ise başka ile sevk edilmiştir” ifade edildi.

Mehmet Barlas