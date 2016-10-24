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Aydın’da 34 FETÖ şüphelisi aranıyor

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 34 şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Aydında 34 FETÖ şüphelisi aranıyor

24 Ekim 2016 17:11

Aydın Valiliği’nden yapılan haftalık bilgilendirmede; “ 15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin ve milletimizin varlığını birliğini, halkımızın can ve mal güvenliği ile demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak ülkemizde yapılan mücadele kapsamında ilimizde 17 Ekim 2016 - 24 Ekim 2016 itibariyle ilimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 57 personel görevden uzaklaştırılmış olup, 1 Eylül 2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KHK/672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ilimiz genelinde 654 personel kamu görevinden çıkarılmıştır.

İlimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 9 kişi adli kontrol şartı olmak üzere serbest bırakılmıştır. Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından (Adliye, Emniyet, Askeri) toplam 27 kişinin aranmasına halen devam edilmektedir. İlimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 5 Kamu görevlisi gözaltındadır. İlimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 6 Kamu görevlisi tutuklanmıştır.

Bunların dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam 44 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup, bunlardan 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmış olup, 4 şahıs adli kontrol şartı ile toplam 9 kişi serbest bırakılmış, 26 kişi gözaltında olup,7 şahıs ise halen aranmaktadır” denildi. 

Mehmet Barlas

Etiketler: 34 FETÖ şüphelisi, aydın


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