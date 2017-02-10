Diğer
Kategoriler

Aydın’da 61 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli bir otobüste yaptığı aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 61 kaçak göçmen yakalandı.

Aydında 61 kaçak göçmen yakalandı

10 Şubat 2017 17:31

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Denizköy Mahallesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında yol kenarında şüpheli vaziyette park halinde bekleyen bir otobüsün içerisinde yapılan kontrolde 6’sı Eritre, 22’si Pakistan ve 33’ü Suriye uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı. Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan şahıslara toplam 152 bin 927 TL idari para cezası uygulandı. Göçmenler Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan otobüsün yapılan plaka sorgulamasında İstanbul Anadolu 17. İcra Dairesi ve Çorum Belediyesi tarafından hacizli, Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tedbir ve SGK Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hacizli olduğu tespit edilmesi üzerine araca 2 bin 746 TL trafik cezası uygulandıktan sonra yediemine teslim edildi. 

Mehmet Barlas

Etiketler: 61 kaçak göçmen, aydın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!