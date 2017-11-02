Aydın’da 63 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanması maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında saat 05.30 sıralarında Didim’in Tekağaç Burnu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Durdurulan lastik içerisinde yakalanan 27 erkek, 6 kadın ve 23 çocuk Suriye uyruklu 56 göçmen ile 5’i Sierra Leone ve 2’si Eritre uyruklu olmak üzere 63 göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

Didim D-Marin Gümrük İskelesinde sağlık kontrolleri yapılan göçmenler, yiyecek ve gerekli ihtiyaçları giderilerek emniyet birimlerine teslim edildi.

Mehmet Barlas