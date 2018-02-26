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Aydın’da arıcılara şok

Türkiye’nin en önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın’da 2018 yılına umutla giren arıcılar bahar mevsimine büyük bir şok yaşayarak girdi. Aydın’da en fazla arıcılığın yapıldığı Karpuzlu yöresinde çiçeklerin açması ile bal ve polene çıkan milyonlarca işçi arı kovana zehirlenmiş vaziyette döndü.

Aydında arıcılara şok

26 Şubat 2018 16:59

İşçi arılar zehirlenince yeni çıkacak yavrular da açlıktan telef oldu. Arıcılar zehirlenmeden dolayı oluşan zararın çok büyük olduğunu belirterek, sadece kendilerinin değil aynı zamanda milli ekonominin de büyük zarar gördüğünü belirttiler. 

Erken gelen bahardan faydalanmak isteyen arıcılar son günlerde gerçekleşen arı ölümleri ile ne yapacağını şaşırdı. Karpuzlu civarında kovanlardaki işçi arıların yarısından fazlasının telef olduğunu gören arıcılar durumu Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği’ne bildirerek yardım istedi. Bölgede inceleme yapan ekipler, arıların Çine Karpuzlu yolu üzerinde bulunan ve Çine Belediyesinin eski başkanlarından Osman Aydın’ın bahçelerinde yapılan ilaçlamadan kaynaklandığını iddia etti. Arıların uçum ve çalışma zamanında yapılan ilaçlama nedeniyle meyve bahçelerine çiçeğe giden arıların kovana bile giremeden çırpına çırpına telef oldukları görüldü. Milyonlarca arının telef olduğunu belirten arıcılar, yaşanan sıkıntının çözümü için yetkililerden yardım istedi. 

Geçtiğimiz yıl da benzer sıkıntıların yaşandığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Çine Belediyesinin eski başkanı Osman Aydın’ın bu konuda duyarlı olmasına rağmen bahçelerde çalışanların gerekli özeni göstermemesi nedeniyle hem arıcının hem de milli ekonominin ciddi derecede zarar gördüğünü belirtti. 

Arı konaklama bölgelerinde yapılan inceleme sırasında da ilaçlamanın devam etmesi üzerine Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve bölge arıcısı ilaçlamanın devam ettiği işletmeye giderek zehirli ilaçların akşam vakti yapılmasını istedi. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı çiftlikte bundan sonra ilaçlamaların arıların uçuş yapmadığı akşam saatlerinde yapılacağı belirtildi. 

Arıların zehirlendiği için telef olduğunu belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Geçen yıl da aynı durum yaşandı. Özel arazilere zehirli ilaç atıyorlar. Bu muhit en güzel kış konaklama yerlerinden birisi, iyi arı gelişim sahası. Zehirli ilaç atıldığı için bu olay yaşanıyor. Biz kendilerine geçen yıl söyledik. Zehirli ilaç atmamalarını istedik. ‘Biz organik ilaç kullanıyoruz’ dediler. Ancak kesinlikle organik değil. Devletin bu konuyla ilgilenmesi lazım. Hırsızlık ve zehirlenmeden dolayı arı ölümleri Tarsim kapsamına alınması lazım” diye konuştu. 

İBRAHİM KILINÇ
 

Etiketler: arı, aydın

 

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