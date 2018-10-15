Aydın'da devenin öldürdüğü adam toprağa verildi

Germencik Ömerbeyli Mahallesinde yaklaşan güreş sezonu öncesi deveyi müsabakalara hazırlayan İsmail Candaş (63), traktör ile deve damının önüne kadar gelip deveyi bağlandığı yerden çözüp yürüyüş antrenmanına çıkarmak istemişti. Bu sırada devenin saldırısına uğrayan Candaş olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Devenin saldırması ile hayatını kaybeden İsmail Candaş'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, Ömerbeyli Mahallesinde bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı. Ömerbeyli Mahalle Camiine getirilen Candaş'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Onur Durmuş

