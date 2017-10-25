Aydın'da elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, önceki gün yağış nedeniyle fabrikanın elektrik tesisatında arıza meydana geldi. Fabrikanın elektrik tesisatını yapan esnaf Ali Rıza Keçeci’ye arıza haberi verildi. Fabrikaya gelen elektrikçi Ali Rıza Keçeci arızanın tamirini yaptı. İşini bitirdikten sonra şalterin açılmasını isteyen Ali Rıza Keçeci, şalterin açılmasıyla birlikte elektrik akımına kapıldı. Keçeci fabrika çalışanlarınca hastaneye götürülürken, yolda 112 Acil Servis Ambulansına teslim edildi. 28 yaşındaki Ali Rıza Keçeci’nin Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne yetiştirilmeye çalışılırken yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç esnaf Ali Rıza Keçeci’nin evli ve bir kız çocuk babası olduğu belirtildi.

Levent Tuncer