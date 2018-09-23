Aydın'da fabrika yangını

Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan özel bir firmaya ait süt ve süt ürünleri işleyen bir fabrikada akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın kısa sürede tüm fabrikayı sararken, alevler adeta gökyüzünü aydınlattı. Yangını söndürmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait bölgedeki tüm itfaiye ekipleri OSB'ye sevk edildi. Jandarmanın çevrede güvenlik tedbiri aldığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.