Olay, Nazilli'nin kırsalında yer alan Derebaşı Mahallesi Yavansu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayladan mahallede bulunan tarlalarına sulamaya su götürmek isteyen Adem Dürge (25) ve Adem Kurt (25), sabah saatlerinde Mesut G.’nin kullandığı iş makinesinin de yardımıyla çalışmaya başladı. Boruyu döşemek için kepçenin açtığı derin çukura inen iki arkadaş, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Adem Dürge ve Adem Kurt’un toprak altında kaldığını gören kepçe operatörü Mesut G., Dürge ve Kurt’u kurtarmak için çalışırken bir yandan da sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kepçe operatörü Mesut G., vücudunun bir bölümü gözüken Adem Kurt’u kepçe yardımıyla toprak altından çıkarmaya çalıştı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Adem Kurt, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tonlarca toprağın altında kalan Adem Dürge'nin cansız bedenine ise yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucu ulaşıldı. Adem Dürge'nin kepçenin bomunun başını ezmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı haber alan Adem Dürge ve Adem Kurt’un yakınları olayın yaşandığı yere ve hastaneye akın etti. Adem Dürge’nin öldüğünü öğrenen bazı akrabaları sinir krizi geçirdi. Dürge’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Yaralıyı kurtarmak isterken diğer bir kişinin ölümüne neden olan kepçe operatörü Mesut G., taksirle adam öldürmek suçundan gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Veysel Karahan