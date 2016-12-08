Diğer
Kategoriler

Aydın'da feci ölüm

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kepçe ile sulama suyu hattı döşeyen 2 kişi göçük altında kaldı. Şahıslardan biri kurtarılırken, diğeri kepçenin bomunun başını ezmesi sonucu hayatını kaybetti.


08 Aralık 2016 20:08

Olay, Nazilli'nin kırsalında yer alan Derebaşı Mahallesi Yavansu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayladan mahallede bulunan tarlalarına sulamaya su götürmek isteyen Adem Dürge (25) ve Adem Kurt (25), sabah saatlerinde Mesut G.’nin kullandığı iş makinesinin de yardımıyla çalışmaya başladı. Boruyu döşemek için kepçenin açtığı derin çukura inen iki arkadaş, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Adem Dürge ve Adem Kurt’un toprak altında kaldığını gören kepçe operatörü Mesut G., Dürge ve Kurt’u kurtarmak için çalışırken bir yandan da sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kepçe operatörü Mesut G., vücudunun bir bölümü gözüken Adem Kurt’u kepçe yardımıyla toprak altından çıkarmaya çalıştı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Adem Kurt, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tonlarca toprağın altında kalan Adem Dürge'nin cansız bedenine ise yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucu ulaşıldı. Adem Dürge'nin kepçenin bomunun başını ezmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayı haber alan Adem Dürge ve Adem Kurt’un yakınları olayın yaşandığı yere ve hastaneye akın etti. Adem Dürge’nin öldüğünü öğrenen bazı akrabaları sinir krizi geçirdi. Dürge’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Yaralıyı kurtarmak isterken diğer bir kişinin ölümüne neden olan kepçe operatörü Mesut G., taksirle adam öldürmek suçundan gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Veysel Karahan

Etiketler: aydın, feci ölüm


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç