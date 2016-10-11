Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Son günlerde ülke genelinde ve ilimizde meydana gelen iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik olarak Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda 06 Ekim 2016 günü, kendilerini polis savcı olarak tanıtmak suretiyle, FETÖ/PDY örgütü tarafından kimlik bilgilerinin kullanılarak bankadaki paralarının bir miktarının çekildiğini, kalan paraları güvence altına alacaklarını söyleyerek müşteki A.T.’den bankadan çektirmiş oldukları 1390 Amerikan dolarını alan ve yine aynı yöntemle müşteri G.Ç.’den bankadan çektirdikleri 60 bin TL parayı, 6 adet bilezik ile 2 çift küpeyi almak için müştekinin evine gelen şüpheli İ.İ. isimli şahıs çevrede güvenlik tedbiri alan görevlilerimizce yakalanarak göz altına alınmış, şüphelinin yapılan üst aramasında müşteki A.T’den almış olduğu 1390 Amerikan doları ele geçirilmiş, şüpheli İ.İ. dolandırıcılık olayı ile ilgili hakkında düzenlenen iki ayrı tahkikat evrakı ile birlikte 07 Ekim 2016 günü mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup olayla ilgili olarak tahkikat çok yönlü devam etmektedir” denildi.

Mehmet Barlas